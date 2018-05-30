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Более 80 несанкционированных свалок ликвидировали в Краснодарском крае
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Более 80 несанкционированных свалок ликвидировали в Краснодарском крае 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
По поручению Тихорецкой прокуратуры (Краснодарский край) местные власти ликвидировали 84 места несанкционированного размещения отходов в девяти сельских поселениях. Об этом сообщили в пресс‐службе прокуратуры Краснодарского края.
В ходе расследования выяснилось, что районная администрация игнорирует обязанности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
Около 550 квадратных метров в станице Хоперской были завалены полиэтиленом, древесным мусором, пластиком, картоном, стеклянными бутылками, металлическими банками.
«Меры по ликвидации образовавшегося захламления администрацией не принимаются, что может повлечь причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Виновного в организации свалок привлекли к дисциплинарной ответственности.
Крупную площадку с обозначением «Кемпинг» на трассе Южно‐Сахалинска замусорили старыми покрышками грузовых автомобилей. Также местные жители выбрасывают туда бытовые отходы.
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