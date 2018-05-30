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Акции Минэкологии Подмосковья стали лауреатами всероссийской премии «Лицо нации»
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Акции Минэкологии Подмосковья стали лауреатами всероссийской премии «Лицо нации» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Две акции, которые проводит министерство экологии и природопользования Московской области, стали лауреатами всероссийской премии «Лицо нации», «Школа утилизации: электроника» действует в Подмосковье третий год, а «Шина» — седьмой, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.
«Акции «Школа утилизации: электроника» и «Шина», которые проводятся в Подмосковье по инициативе министерства экологии и природопользования, стали лауреатами престижной всероссийской премии Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации». Организаторы отметили оба проекта высокой наградой в номинации «Наиболее яркая благотворительная акция по охране окружающей среды», — говорится в сообщении.
Награждение прошло в Колонном зале Дома Союзов. Вели церемонию народный артист России Эммануил Виторган и президент фонда «Быть вместе» Наталья Лебедева.
Экологическую программу «Шина» Минэкологии и Фонд рационального природопользования проводят уже седьмой год. За это время было отправлено на переработку более 20 тысяч тонн утильных шин. На данный момент работают 64 постоянно действующие площадки бесплатного приема шин от населения в 37 городах и районах Подмосковья.
Акция «Школа утилизации: электроника» действует уже третий год. В рамках акции школы собирают и передают на утилизацию электронные отходы. В программе приняли участие уже более 350 тысяч школьников. Акция позволила вовлечь во вторичное использование и предотвратить попадание на полигоны более 250 тонн отходов электронного и электрического лома.
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