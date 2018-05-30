Ещё
Считаем мусоровозы: на полигоне «Скоково» поставили онлайн-камеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Считаем мусоровозы: на полигоне «Скоково» поставили онлайн-камеры 

76.ru 4 часа назад
Фото: 76.ru
— Система видеотрансляции позволяет нам в круглосуточном режиме контролировать процесс прохождения спецтехники, всех обязательных для обеспечения экологической безопасности этапов, включая соблюдение перевозчиками требований по наличию тентов на машинах с сыпучими материалами, — рассказал начальник производства «Скоково» Александр Сипратов. — Также можно наблюдать, как мусоровозы с неутрамбованными твердыми отходами проходят систему весового контроля.
Как следить за мусоровозами в режиме онлайн — инструкция.
Кроме того, можно посмотреть и ежедневный отчёт о радиационной и пожарной ситуации — на сайте департамента охраны окружающей среды теперь размещают и эту информацию.
— Экологическую ситуацию на полигоне оценивают на основе лабораторных анализов, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды «Скоково» Юлия Елизарова. — В пробах воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона, воды из двух наблюдательных скважин и почвы превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.
«Скоково» не просто опасно, а ядовито. Общественница доказала это, проведя большое расследование.
Тема с ввозом московского мусора на ярославский полигон «Скоково» вызвала у сотен ярославцев бурю негативных эмоций — в городе разразился большой скандал. Теперь власти делают всё возможное, чтобы потушить народный гнев. А люди постоянно устраивают антимусорные акции протеста. На новую, согласованную акцию, позвали губернатора.
76.ru: последние новости
Власти пообещали избавить ярославцев от залежей «зелёного масла» и кислогудронных прудов Назвали заводы, которые отравляли жителей Ярославской области опасными выбросами Не рассыпать по пути: власти придумали, как мусоровозы должны возить отходы на полигон «Скоково»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арестованные деньги Захарченко похищены167
Россия ответила на санкции151
«Убитый» Бабченко появился на публике208
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие99
В Донбассе погибли украинские военные80
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:45
Арестованные деньги Захарченко похищены
Криминал Происшествия
01:38
«Убитый» Бабченко появился на публике
Происшествия
00:43
В Донбассе погибли украинские военные
В мире Украина
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
00:24
«Тут одним человеком не отделаешься»
Украина Происшествия
03:06
Россия ответила на санкции
Экономика Статьи
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение