В Воронежской области впервые проведут экологическую реабилитацию реки Воронеж

ВОРОНЕЖ, 30 мая. / ТАСС /. Администрация Воронежской области приняла решение впервые провести экологическую реабилитацию 40 км реки Воронеж, левого притока Дона. В этом году начнутся проектные работы, на которые направят 20 млн рублей, к реабилитации реки приступят не ранее 2020 года и затратят не менее 300 млн рублей, сообщил ТАСС начальник отдела природных ресурсов департамента природных ресурсов и экологии администрации Воронежской области Артем Дегтярев.

"Впервые планируем экологическую реабилитацию реки Воронеж, ее участка длиной 40 км. Это самый крупный проект реабилитации реки в Воронежской области. До этого самая большая стоимость экологической реабилитации была у реки Усмани, на ее участок 10,2 км было направлено более 100 млн рублей. Для реабилитации 40-километрового участка реки Воронеж потребуется не менее 300 млн рублей", — рассказал Дегтярев.

Он объяснил, что вначале будет разработан проект по реабилитации реки протяжении 40 км. «По итогам проектных работ приступим к реабилитации реки Воронеж, что в итоге повысит водность Дона. Проектирование начнется в 2018 году и должно завершиться в конце 2019 года, на него выделено около 20 млн рублей, к августу будет объявлен тендер, госконтракт планируем заключить в начале осени», — уточнил Дегтярев.

По его словам, за счет только областного бюджета реабилитацию 40 км реки Воронеж не осилить. «Если проектировщик успеет сдать проект до осени 2019 года, мы постараемся заявиться на финансирование на 2020 год. Но если он задержит проект — а река Воронеж у нас обильно застроена, на прибрежную зону идет сильное негативное воздействие — и возможны разные нюансы, то мы сможем заявиться на финансирование только на 2021 год», — рассказал собеседник.

По его словам, в прошлом году власти провели экологическую реабилитацию участка реки Усмань, левого притока реки Воронеж. На участке длиной 10,2 км, проходящем в городе Воронеже и Новоусманском районе области, удалили донные отложения, запустили рыбу, посадили на берегах кустарник, устроили зимовальные ямы на рыбы. «Всего на реке Усмани расчистили 20 км, из них на 10,2 км провели экологическую реабилитацию», — отметил он.