Стало известно, сколько площадок для раздельного сбора мусора появится в этом году в районе Коньково

В нашем районе активно используется система раздельного сбора мусора. Мусор сортируется жителями и выбрасывается в контейнеры разного цвета в зависимости от вида отходов. На сегодняшний день в районе действуют 25 площадок для раздельного сбора мусора. Как заметил глава управы района Коньково Игорь Драгин на встрече префекта ЮЗАО с жителями, в этом году их станет больше.

По словам главы управы, по нормативу в этом году в районе Коньково будет добавлено еще пять площадок для раздельного сбора мусора.

Мусор сортируется на пластик, стекло, металл и бумагу. Так, желтый контейнер предназначен для пластика, зеленый — для стеклотары, синий — для макулатуры, красный — для металла. Впоследствии рассортированный мусор вывозится на перерабатывающие заводы.