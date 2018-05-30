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Стало известно, сколько площадок для раздельного сбора мусора появится в этом году в районе Коньково
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Стало известно, сколько площадок для раздельного сбора мусора появится в этом году в районе Коньково 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
В нашем районе активно используется система раздельного сбора мусора. Мусор сортируется жителями и выбрасывается в контейнеры разного цвета в зависимости от вида отходов. На сегодняшний день в районе действуют 25 площадок для раздельного сбора мусора. Как заметил глава управы района Коньково Игорь Драгин на встрече префекта ЮЗАО с жителями, в этом году их станет больше.
По словам главы управы, по нормативу в этом году в районе Коньково будет добавлено еще пять площадок для раздельного сбора мусора.
Мусор сортируется на пластик, стекло, металл и бумагу. Так, желтый контейнер предназначен для пластика, зеленый — для стеклотары, синий — для макулатуры, красный — для металла. Впоследствии рассортированный мусор вывозится на перерабатывающие заводы.
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