В этом году площадок для раздельного сбора мусора в Конькове станет больше

Сегодня на территории района Коньково действуют 25 площадок для раздельного сбора мусора. В этом году их станет больше. Об этом сообщил глава управы района Коньково Игорь Драгин на встрече префекта ЮЗАО с жителями.

Мусор сортируется жителями и выбрасывается в контейнеры разного цвета в зависимости от вида отходов. Так, желтый контейнер предназначен для пластика, зеленый — для стеклотары, синий — для макулатуры, красный — для металла. Впоследствии рассортированный мусор вывозится на перерабатывающие заводы.

По словам главы управы, по нормативу в этом году на территории района Коньково появится еще пять площадок для раздельного сбора мусора.