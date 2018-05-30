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В этом году площадок для раздельного сбора мусора в Конькове станет больше
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В этом году площадок для раздельного сбора мусора в Конькове станет больше 

Управа района Коньково 4 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Сегодня на территории района Коньково действуют 25 площадок для раздельного сбора мусора. В этом году их станет больше. Об этом сообщил глава управы района Коньково Игорь Драгин на встрече префекта ЮЗАО с жителями.
Мусор сортируется жителями и выбрасывается в контейнеры разного цвета в зависимости от вида отходов. Так, желтый контейнер предназначен для пластика, зеленый — для стеклотары, синий — для макулатуры, красный — для металла. Впоследствии рассортированный мусор вывозится на перерабатывающие заводы.
По словам главы управы, по нормативу в этом году на территории района Коньково появится еще пять площадок для раздельного сбора мусора.
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