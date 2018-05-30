Выгодные выбросы. Как экологическая экспертиза поможет бизнесу

Экология пронизывает все больше сфер жизни современного общества и становится неотъемлемой частью многих социальных и экономических процессов. Это создает благодатную почву для манипуляции информацией. Все чаще слышатся вопросы: зеленые защищают окружающую среду или чьи-то бизнес-интересы? Экологическая экспертиза — это инструмент оценки рисков или легитимизации нарушений? Экоактивисты отстаивают свои конституционные права или препятствуют развитию целых отраслей из корыстных мотивов?

Спорные моменты, касающиеся защиты окружающей среды, обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2018 в рамках сессии «Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики». И хотя проблема далека от разрешения, сейчас наметились направления, которые помогут примирить бизнес, защитников окружающей среды и обычных россиян, которые не хотят мириться с загрязнением.

Почему бизнесменам не стоит игнорировать экологию

В реальности экологи, бизнес и государство преследуют общие цели и смогут быть максимально эффективными в их достижении, только объединив усилия. Зачастую именно закрытость компаний и нежелание вступать в диалог с общественностью становились причинами затяжных конфликтов, приводивших к заморозке проектов и приостановлению деятельности целых бизнес-структур. И наоборот, есть множество примеров того, как открытое взаимодействие компаний с обществом и государством по вопросам экологии способствовало развитию бизнеса и достижению коммерческих целей.

Наш опыт показывает, что конструктивное взаимодействие, основанное на законодательстве, позитивно влияет на развитие экономики. Проведенные без нарушений общественные обсуждения и оценка воздействия на окружающую среду позволяют компании выбрать оптимальные векторы развития, при которых будет оказано минимальное негативное влияние на окружающую среду. В свою очередь, это позволит предотвратить социальные конфликты и сэкономить ресурсы бизнеса.

Право на благоприятную окружающую среду и обязанность защищать природу закреплены в главном законе страны — Конституции России . Этим правом обладают все россияне, а значит, представители бизнеса тоже попадают в список.

Экологические проблемы глобальны и выживание человечества напрямую зависит от того, как большой бизнес будет управлять своими экологическими рисками и взаимодействовать с общественностью. Это право относится к новому поколению прав человека и отражено только в относительно «молодых» конституциях — таких как российская.

Что можно сделать

За рубежом существует целый ряд конвенций и законов, которые гарантируют участие общества в открытых обсуждениях и принятии экологических решений, а также доступ населения к экологической информации. В этой части наше законодательство в чем-то соответствует, а в чем-то даже опережает многие страны. Таким образом, власти осталось сфокусироваться на том, как оптимизировать эти процессы во благо общества и бизнеса. «Зона роста» экологического законодательства в устранении несоответствий в порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и государственной экспертизы; во многом именно эти разногласия приводят к ситуациям, когда общественные слушания не проводятся, либо проводятся поздно, с нарушениями или формально.

С 2011 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) участвует в разработке и продвижении законопроекта, который позволит устранить пробелы в проведении ОВОС, ГЭЭ и госэкспертизы. Эти инструменты могут стать более эффективными и не мешать бизнесу, а, наоборот, помогать в выборе наиболее экологически дружественных вариантов развития.

Законопроект решает два ключевых вопроса. Во-первых, это перенос проведения экологической экспертизы на более раннюю стадию, когда еще не разработана проектная документация, не сделаны первоначальные инвестиции и не выбрано место строительства промышленного объекта. В этот момент могут быть даже не готовы конкретные технические решения, а потому специалисты еще могут учесть экологическую составляющую при разработке проекта. Во-вторых, это введение стратегической экологической оценки (СЭО), определяющей основные направления социально-экономического развития отраслей и регионов. Стратегическая оценка заранее оговаривает условия, в которых бизнес может продолжать развиваться.

Как устроен общественный контроль

Общественный экологический контроль закреплен в российском законодательстве уже более 20 лет, а поправки 2017 года к закону «Об охране окружающей среды» фактически вернули институт общественных инспекторов. Вполне закономерно, что люди, живущие вблизи предприятий, или члены общественных организаций, заинтересованные в сохранении окружающей среды как таковой, выражают стремление осуществлять контроль и настаивать на соблюдении предприятием действующих норм и законов. Рейтинги экологической открытости, составляемые WWF, также могут считаться одним из механизмов общественного контроля: они стимулируют компании раскрывать экологические данные, тем самым реализуя конституционное право россиян и улучшая имидж компаний.

В 2019 году вступают в силу положения законодательства о наилучших доступных технологиях, обязывающие предприятия, наносящие наибольший вред окружающей среде, использовать наилучшие технологии для предотвращения и минимизации негативного воздействия на природу. В то же время, предприятия, наносящие наименьший вред, будут освобождены от избыточной регуляции.

Развитие экологического законодательства активно движется в сторону оптимизации регулирующих механизмов, открытости данных, снятия противоречивых и взаимоисключающих требований, и грамотная реализация подобной структуры не только упростит жизнь бизнесу, но и окажет благоприятное воздействие на экономику в целом.