Экологическая акция «Чистые Берега 2018» пройдет под Петрозаводском

Участников ждет не только уборка леса, но и бесплатный сплав на рафтах и обучение каякингу.

Федерация спортивного туризма Карелии приглашает всех желающих на нескучную экологическую акцию «Чистые Берега 2018», которая пройдет 2-3 июня на реке Шуя.

Два незабываемых дня на реке! Вы и примете участие в экологическом сплаве на рафтах и приобретете новые туристические навыки на берегу. Специально для всех участников мы организуем бесплатное катание на пороге, обучение каякингу, задания по ориентированию в лесу, а также развлекательную программу и вечер бардовской песни,

— сообщают организаторы.

Для всех зарегистрированных участников проезд и питание будет бесплатным! Вы также можете пригласить своих друзей или взять с собой детей и провести выходные на поляне с ночевкой в палатках!

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