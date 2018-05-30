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Экологическая акция «Чистые Берега 2018» пройдет под Петрозаводском
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Экологическая акция «Чистые Берега 2018» пройдет под Петрозаводском 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Участников ждет не только уборка леса, но и бесплатный сплав на рафтах и обучение каякингу.
Федерация спортивного туризма Карелии приглашает всех желающих на нескучную экологическую акцию «Чистые Берега 2018», которая пройдет 2-3 июня на реке Шуя.
Два незабываемых дня на реке! Вы и примете участие в экологическом сплаве на рафтах и приобретете новые туристические навыки на берегу. Специально для всех участников мы организуем бесплатное катание на пороге, обучение каякингу, задания по ориентированию в лесу, а также развлекательную программу и вечер бардовской песни,
— сообщают организаторы.
Для всех зарегистрированных участников проезд и питание будет бесплатным! Вы также можете пригласить своих друзей или взять с собой детей и провести выходные на поляне с ночевкой в палатках!
Подробнее о мероприятии смотрите в группе в соцсетях.
По материалам: ptzgovorit.ru
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