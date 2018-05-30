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«Зеленую неделю» проведут на природных территориях северо-востока столицы
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«Зеленую неделю» проведут на природных территориях северо-востока столицы 

Управа Алтуфьевского района 28 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Природные территории и заказники СВАО присоединятся к эколого-просветительскому марафону «Зелёная неделя», который пройдет в Москве с 1 по 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Организатор мероприятия — ГПБУ «Мосприрода» — приурочило «эко-марафон» к Дню эколога, который отмечается в России 5 июня.
Участники «Зеленой недели» проведут «Народные учеты», велоэкскурсии, побывают на квестах для опытных следопытов и других экологических и волонтерских акциях.
Также с 1 по 9 июня все желающие смогут посетить экоцентры и принять участие в экологической настольной игре «Зеленая Москва».
Вход на все мероприятия свободный. (ак)
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