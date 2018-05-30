«Зеленую неделю» проведут на природных территориях северо-востока столицы

Природные территории и заказники СВАО присоединятся к эколого-просветительскому марафону «Зелёная неделя», который пройдет в Москве с 1 по 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Организатор мероприятия — ГПБУ «Мосприрода» — приурочило «эко-марафон» к Дню эколога, который отмечается в России 5 июня.

Участники «Зеленой недели» проведут «Народные учеты», велоэкскурсии, побывают на квестах для опытных следопытов и других экологических и волонтерских акциях.

Также с 1 по 9 июня все желающие смогут посетить экоцентры и принять участие в экологической настольной игре «Зеленая Москва».

Вход на все мероприятия свободный. (ак)