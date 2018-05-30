За ввозом отходов на полигон «Скоково» можно наблюдать в режиме онлайн

Для этого на территории въездной группы установлены видеокамеры. Проект, направленный на обеспечение максимальной доступности информации о деятельности предприятия, реализован руководством ОАО «Скоково».

— Система видеотрансляции позволяет нам в круглосуточном режиме контролировать процесс прохождения спецтехники, всех обязательных для обеспечения экологической безопасности этапов, включая соблюдение перевозчиками требований по наличию тентов на машинах с сыпучими материалами, — рассказал начальник производства ОАО «Скоково» Александр Сипратов. — Также можно наблюдать, как мусоровозы с неутрамбованными твердыми отходами проходят систему весового контроля.

По рекомендации экспертной группы по мониторингу экологической безопасности «Скоково», созданной по инициативе Правительства региона, совместно с департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области реализован проект по организации доступа к онлайн-трансляции в круглосуточном режиме.

— На сайте департамента теперь есть специальный интернет-сервис «Скоково — экологическая ситуация», где в ежедневном режиме размещаются данные о радиационной и пожарной ситуации на полигоне, информация о деятельности предприятия в направлении обеспечения экологической безопасности, — рассказал начальник отдела оборота ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров . — Там же можно получить доступ к онлайн-трансляции. Ее запуск — это завершающий этап комплекса мероприятий, проведенных совместно с руководством полигона на основе замечаний, поступивших по итогам выездного обследования «Скоково» экспертной группой по мониторингу экологической безопасности этого объекта.

Как пояснил Артем Назаров, согласно замечаниям экспертов устранены выявленные недочеты в работе автовесовой, введены требования к перевозчикам по наличию тентов на машинах, перевозящих сыпучие отходы. В ежедневном режиме сотрудники поста МЧС осуществляют контроль за пожарной и радиационной обстановкой на полигоне.

— Экологическую ситуацию на полигоне оценивают на основе лабораторных анализов, — отметила начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Скоково» Юлия Елизарова. — В пробах атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона, воды из двух наблюдательных скважин и почвы, взятых в апреле специалистами филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ», превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Аналогичные значения показателей наблюдались по результатам мониторинга полигона в 2017 году и ранее.

Мониторинг экологической безопасности полигона осуществляется ежеквартально в рамках профильной программы предприятия, разработанной в соответствии с законодательством. Отбор проб и проведение анализов делает только аккредитованная государственная лаборатория с соблюдением требований законодательства.