Ещё
Губкинский университет принял участие в экологической акции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губкинский университет принял участие в экологической акции 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В рамках проекта «Чистое будущее» студенты Губкинского университета приняли участие в двух акциях — экологическом забеге «Plogging» и сборе макулатуры в студгородке. Мероприятия организовало профбюро факультета химической технологии и экологии.
На территории Битцевского парка ребята собирали мусор во время пробежки. Эта экологическая акция называется «Plogging» (забег за мусором). Губкинцы смогли за один час собрать более 20 пакетов.
На следующий день на территории студенческого городка Губкинского университета был проведен сбор макулатуры, батареек и пластиковых крышек. Ребята собрали и сдали на вторичную переработку 370 кг макулатуры, 20-литровый контейнер батареек и 104 пластиковые крышки.
Наибольшую активность в сдаче макулатуры показали факультеты химической технологии и экологии (1 место), факультет разработки нефтяных и газовых месторождений (2 место) и факультет автоматики и вычислительной техники (3 место).
Вестник района Гагаринский: последние новости
100 квартир могут купить за доплату участники реновации Казачий театр отметит День Победы на сцене театра Джигарханяна Жители Москвы увидят «кровавую» Луну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями101
Дикие доходы Михалкова поразили народ317
Интернет-провайдеры повысят цены с лета412
Истребители ЦВО подняли по тревоге118
«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»19
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:48
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Компании
03:19
Киркоров публично обратился к полиции
Шоу-бизнес
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
01:00
Истребители ЦВО подняли по тревоге
Армия Войска
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение