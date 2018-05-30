Губкинский университет принял участие в экологической акции

В рамках проекта «Чистое будущее» студенты Губкинского университета приняли участие в двух акциях — экологическом забеге «Plogging» и сборе макулатуры в студгородке. Мероприятия организовало профбюро факультета химической технологии и экологии.

На территории Битцевского парка ребята собирали мусор во время пробежки. Эта экологическая акция называется «Plogging» (забег за мусором). Губкинцы смогли за один час собрать более 20 пакетов.

На следующий день на территории студенческого городка Губкинского университета был проведен сбор макулатуры, батареек и пластиковых крышек. Ребята собрали и сдали на вторичную переработку 370 кг макулатуры, 20-литровый контейнер батареек и 104 пластиковые крышки.

Наибольшую активность в сдаче макулатуры показали факультеты химической технологии и экологии (1 место), факультет разработки нефтяных и газовых месторождений (2 место) и факультет автоматики и вычислительной техники (3 место).