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Сохраним природу Арктики вместе! За целлофан дадут экосумку
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Сохраним природу Арктики вместе! За целлофан дадут экосумку 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 30 мая, в Салехарде куратор регионального проекта «Народы Арктики» Марина Лонгортова рассказала об экологической акции «Сохраним природу Арктики вместе!».
Цель акции — обратить внимание жителей окружной столицы к проблеме экологии, на то огромное количество целлофана, которое люди ежедневно используют, не задумываясь о том, что на разложение его уходит сотни лет, призвать горожан максимально ограничить его использование и переходить на бумажные пакеты из вторсырья и экосумки.
Марина Лонгортова сообщила, что акция пройдет 2 июня на площади развлекательного центра «Полярис», где все желающие смогут обменять два и более использованных полиэтиленовых пакетов на экосумку. После акции их сдадут в утиль на специализированное предприятие.
В рамках экологической акции «Сохраним природу Арктики вместе!» также планируют проводить субботники. В частности, молодежное отделение Ассоциации «Ямал-потомкам» очистит улицы Пушкина, Лермонтова и Гоголя от мусора.
Марина Лонгортова надеется, что акцию поддержат и другие города, поселки автономного округа.
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