Сохраним природу Арктики вместе! За целлофан дадут экосумку

Сегодня, 30 мая, в Салехарде куратор регионального проекта «Народы Арктики» Марина Лонгортова рассказала об экологической акции «Сохраним природу Арктики вместе!».

Цель акции — обратить внимание жителей окружной столицы к проблеме экологии, на то огромное количество целлофана, которое люди ежедневно используют, не задумываясь о том, что на разложение его уходит сотни лет, призвать горожан максимально ограничить его использование и переходить на бумажные пакеты из вторсырья и экосумки.

Марина Лонгортова сообщила, что акция пройдет 2 июня на площади развлекательного центра «Полярис», где все желающие смогут обменять два и более использованных полиэтиленовых пакетов на экосумку. После акции их сдадут в утиль на специализированное предприятие.

В рамках экологической акции «Сохраним природу Арктики вместе!» также планируют проводить субботники. В частности, молодежное отделение Ассоциации «Ямал-потомкам» очистит улицы Пушкина, Лермонтова и Гоголя от мусора.

Марина Лонгортова надеется, что акцию поддержат и другие города, поселки автономного округа.