На Белом озере оштрафовали нарушителей порядка

В субботу на Белом озере прошел экологический рейд, направленный на выявление нарушений природоохранного законодательства на ООПТ и информирование отдыхающих о правилах поведения в таких местах.

В рейде приняли участие депутат МГД А. Сметанов, депутат МО Косино-Ухтомский А. Бондаренко, сотрудники полиции, инспекторы «Мосприроды», сознательные жители, а также представитель от местного партийного объединения.

По словам государственного инспектора в области охраны окружающей среды А. Дарашкевича, любители отдыха на Белом озере часто разжигают костры на природоохранной территории. Вместе с тем, за пределами этой территории рядом с пляжем есть пикниковые зоны, специально предназначенные для отдыха на природе.

В ходе рейда участники раздавали листовки с правилами поведения на ООПТ. Также были выявлены нарушения — на природной территории был разведен костер, компания жарила шашлыки на мангале. Штраф за такое нарушение до 5 тысяч рублей.

По окончанию рейда депутат МГД А. Сметанов отметил, что нужно больше пикниковых зон, однако не на природных территориях.