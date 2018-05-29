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На Белом озере оштрафовали нарушителей порядка
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На Белом озере оштрафовали нарушителей порядка 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В субботу на Белом озере прошел экологический рейд, направленный на выявление нарушений природоохранного законодательства на ООПТ и информирование отдыхающих о правилах поведения в таких местах.
В рейде приняли участие депутат МГД А. Сметанов, депутат МО Косино-Ухтомский А. Бондаренко, сотрудники полиции, инспекторы «Мосприроды», сознательные жители, а также представитель от местного партийного объединения.
По словам государственного инспектора в области охраны окружающей среды А. Дарашкевича, любители отдыха на Белом озере часто разжигают костры на природоохранной территории. Вместе с тем, за пределами этой территории рядом с пляжем есть пикниковые зоны, специально предназначенные для отдыха на природе.
В ходе рейда участники раздавали листовки с правилами поведения на ООПТ. Также были выявлены нарушения — на природной территории был разведен костер, компания жарила шашлыки на мангале. Штраф за такое нарушение до 5 тысяч рублей.
По окончанию рейда депутат МГД А. Сметанов отметил, что нужно больше пикниковых зон, однако не на природных территориях.
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