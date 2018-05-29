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Экологическое оздоровление Байкала могут взять на цифровой контроль
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Экологическое оздоровление Байкала могут взять на цифровой контроль 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Идея получила поддержку экспертов центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, сообщает пресс-служба движения.
"Экологическое оздоровление озера Байкал входит в приоритетные цели и задачи президентского указа, и такая цифровая система поможет не только осуществлять изучение уникального природного объекта, но и держать на контроле выполнение указа президента", — отметил координатор центра Дмитрий Миронов.
В дальнейшем данный центр можно было бы интегрировать в создаваемую федеральную систему мониторинга объектов, оказывающих негативное воздействие на экологию, добавил он.
Сейчас создается единая мониторинговая система, которая могла бы в реальном времени осуществлять экологический контроль за объектами, оказывающими негативное воздействие на экологию.
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