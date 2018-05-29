Велоплоггинг, эконастолки и розыск птиц: в лесопарках стартует «Зеленая неделя»

С 1 июня в столичных лесопарках и заказниках стартует экомарафон «Зеленая неделя». Горожан ждут наблюдения за животными и птицами, велоэкскурсии, природные квесты, чтение сказок на открытом воздухе и волонтерские акции. Марафон продлится девять дней.

Фитоэкскурсии и «Зеленая школа мельника Кузьмы»

В первый день к экомарафону присоединятся Северный и Юго-Восточный административные округа столицы. 1 июня заказник «Северный» приглашает любителей природы поучаствовать в фитоэкскурсиях и празднике «Мы — эковолонтеры».

На природной территории «Кузьминки-Люблино» откроется экологический кружок «Зеленая школа мельника Кузьмы». Уже не первый год ребята во время летних каникул учатся основам экологической грамотности. Школьники работают на огороде, узнают о природе, растениях и животных. Они также участвуют в экспериментах и гуляют по вольерному комплексу.

Розыск птиц и животных

Во второй день к экомарафону присоединятся остальные заказники и лесопарки. Там стартует розыск птиц и животных. Горожане вместе со специалистами Мосприроды будут мониторить столичные природные территории, разыскивая определенные виды птиц и животных.

«Хранители леса»

В третий день экомарафона пройдет волонтерская акция «Хранители леса». Ее участникам предложат пройти спецподготовку. Специалисты Мосприроды расскажут о том, как себя вести в лесу, чтобы не навредить его обитателям.

Участники акции познакомятся с правилами пожарной безопасности в лесу, узнают, как себя вести при встрече с птицами и дикими животными, а также научатся сортировать мусор. В конце мероприятия участники акции выполнят несколько заданий, чтобы проверить себя и закрепить полученные знания.

«Сказки под сосной» и День эколога

Четвертый день посвятят детям. В столичных лесопарках и заказниках малышам будут читать сказки, посвященные экологии. 5 июня во всем мире отмечают День эколога. В честь этого праздника в парке «Сказка» откроют экологическую аллею. Там выставят работы, которые участвуют в творческих конкурсах Мосприроды. Также в этот день проведут мастер-классы по созданию поделок.

Велоплоггинг в парках

В шестой день «Зеленой недели» Мосприрода приглашает на велоэкскурсии. Они состоятся в парках «Кузьминки», «Покровское-Стрешнево» и заказнике «Теплый Стан». В парке «Кузьминки» поездки на велосипедах совместят с модным в Европе плоггингом.

Плоггинг — это пробежки или прогулки по лесам и паркам, во время которых собирают мусор.

«Пушистый след» и волонтерская акция «Переплетение»

7 июня Мосприрода приглашает детей и взрослых поучаствовать в поисках пушистых зверушек, которых спрятали по всем лесопаркам и заказникам столицы. Чтобы их найти, нужно выполнить несколько заданий и ответить на вопросы.

8 июня основные мероприятия марафона пройдут в Бирюлевском дендропарке. Тут состоится волонтерская акция «Переплетение». Гостям предложат поучаствовать в волонтерских мероприятиях, познакомиться с народными промыслами и послушать экологические лекции.

Всю «Зеленую неделю», с 1 по 9 июня, в столичных экоцентрах будут играть в настольную «Зеленая Москва». Участвовать смогут все желающие.

Все мероприятия бесплатные. Подробная информация размещена на сайте Мосприроды.