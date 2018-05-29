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Экологический марафон «Зеленая неделя» стартует в столичных парках с 1 июня
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Экологический марафон «Зеленая неделя» стартует в столичных парках с 1 июня 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Посетители смогут принять участие в квестах, наблюдении за животными и птицами, велоэкскурсиях и почитать сказки на открытом воздухе. Марафон продлится до 9 июня.
Во время открытия акции будут проходить в Северном и Юго-Восточном административных округах столицы. Заказник «Северный» приглашает любителей природы поучаствовать в фитоэкскурсиях и празднике «Мы — эковолонтеры».
В парке «Кузьминки-Люблино» откроется экологический кружок «Зеленая школа мельника Кузьмы», где дети смогут научиться основам экологической грамотности, поработать на огороде, узнать о природе, растениях и животных. Они также поучаствуют в экспериментах и получат возможность прогуляться по вольерному комплексу, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Со второго дня мероприятия экомарафона начнут проходить во всех остальных заказниках. Там стартует розыск птиц и животных, в котором им помогут специалисты Мосприроды.
На третий день запланирована акция «Хранители леса». Ее участники научатся вести себя на зеленых территориях так, чтобы не вредить их обитателям. Их познакомят с правилами пожарной безопасности и поведения при встрече с птицами и дикими животными. Участникам также расскажут о сортировке мусора. В конце они смогут выполнить практические задания и проверить свои навыки.
Четвертый день посвятят мероприятиям для детей. Малышам прочитают сказки, посвященные экологии. А 5 июня в честь Деня эколога в парке «Сказка» откроют экологическую аллею. Там выставят работы, которые участвуют в творческих конкурсах Мосприроды и проведут мастер-классы по созданию поделок.
В шестой день можно будет участвовать в велоэкскурсиях, которые состоятся в парках «Кузьминки», «Покровское-Стрешнево» и заказнике «Теплый Стан». В первом поездки совместят с плоггингом — во время прогулки горожане также соберут мусор.
Участвовать в поисках пушистых зверушек, спрятанных по лесопаркам можно будет 7 июня. Найти их поможет выполнение специальных заданий и правильные ответы на вопросы.
8 июня основные мероприятия марафона пройдут в Бирюлевском дендропарке. Тут состоится волонтерская акция «Переплетение», во время которой можно будет познакомиться с народными промыслами и послушать экологические лекции.
Кроме того, в течение всей «Зеленой недели» в столичных экоцентрах будут играть в настольную «Зеленая Москва», в ней могут участвовать все желающие.
Все мероприятия экологического марафона бесплатные. Подробная информация размещена на сайте Мосприроды.
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