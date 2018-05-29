Тольяттинец вывез 80 тонн мусора с земельного участка, чтобы не попасть в тюрьму

Самарской области судебные приставы обязали жителя Тольятти убрать мусор с земельного участка. В суд обратились представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Служители Фемиды постановили, что организация, владеющая землей, должна вывезти и утилизировать отходы. Но представители юрлица не торопились исполнять решение суда в установленный срок.

— Тогда судебные приставы предупредили должника о возможном привлечении к уголовной ответственности. Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — рассказали в УФССП России по Самарской области.

После такого предупреждения представитель должника всё-таки освободил землю от скопившегося мусора. Было собрано, вывезено и утилизировано 80 тонн бытовых и промышленных отходов. Природная среда на участке восстановлена.