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Тольяттинец вывез 80 тонн мусора с земельного участка, чтобы не попасть в тюрьму
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Тольяттинец вывез 80 тонн мусора с земельного участка, чтобы не попасть в тюрьму 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области судебные приставы обязали жителя Тольятти убрать мусор с земельного участка. В суд обратились представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Служители Фемиды постановили, что организация, владеющая землей, должна вывезти и утилизировать отходы. Но представители юрлица не торопились исполнять решение суда в установленный срок.
— Тогда судебные приставы предупредили должника о возможном привлечении к уголовной ответственности. Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, — рассказали в УФССП России по Самарской области.
После такого предупреждения представитель должника всё-таки освободил землю от скопившегося мусора. Было собрано, вывезено и утилизировано 80 тонн бытовых и промышленных отходов. Природная среда на участке восстановлена.
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