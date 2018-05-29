«РТ-Инвест» запустит в 2018 году систему раздельного сбора отходов в Рузском районе Подмосковья

Компания «РТ-Инвест» планирует ввести систему раздельного сбора отходов на территории Рузского района Московской области (входит в Рузский кластер) до конца 2018 года, говорится в сообщении компании.

Система будет предусматривать раздельный сбор отходов на три вида: сухие и чистые, загрязненные (органические) и опасные отходы. Собранные отходы будут раздельно переработаны в полезные фракции. Так из сухих и чистых отходов, которые составляют около 40% от поступающего потока, будет извлечено до 20% полезных фракций, а загрязненные (органические) отходы будут переработаны путем компостирования с размещением «хвостов» на современных полигонах. Опасные отходы будут направлены на специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания.

«РТ-Инвест» приступит к работе в качестве регионального оператора с 1 января 2019 года и планирует ввести систему раздельного сбора отходов на всех вверенных территориях. Пилотной территорией по раздельному сбору станет Рузский район (входит в Рузский кластер).

На территории Рузского кластера будет построен мусороперерабатывающий комплекс «Храброво» под управлением «РТ-Инвест», который заработает в начале 2019 года.

В соответствии с территориальной схемой, Московская область разделена на семь кластеров, в каждом из которых определен региональный оператор по обращению с отходами. Группа «РТ-Инвест» стала победителем конкурсов в трех кластерах (Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском), взяв под управление более 60% всех отходов Московской области.

Группа компаний «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории России и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов.