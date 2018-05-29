Министр экологии ознакомился с природоохранными проектами КАСТАМОНУ

В рамках визита в Особую экономическую зону «Алабуга» предприятие КАСТАМОНУ посетила делегация во главе с министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александром Шадриковым . Гости ознакомились с экологическим проектами, процессом производства, выпускаемой продукцией и устройством завода в целом.

На заводе КАСТАМОНУ экологам рассказали о созданной системе замкнутого цикла очистки воды, который позволяет повторно использовать очищенную воду в производственном процессе. Благодаря бесперебойной и эффективной работе новейших очистных сооружений, предприятие успешно перешло на рециклинг технического водооборота.

«Весь технологический процесс построен таким образом, чтобы обеспечить максимально безотходное производство и полностью использовать поступающее на завод сырье, — отмечает генеральный директор КАСТАМОНУ в России Али Кылыч. — Использование же собственных очистных сооружений — это экономия ресурсов на покупку воды, а также существенное сокращение количества сбрасываемых сточных вод в систему канализации. Для региона — это полная экологическая безопасность работы предприятия, исключающая какое-либо воздействие на окружающую среду. Мы ответственно подходим к решению экологических вопросов и на сегодняшний день можем говорить о том, что наше производство по всем аспектам соответствует ведущим мировым экологическим стандартам».

Уникальность нового оборудования состоит в том, что многоступенчатая система мембранной фильтрации позволит осуществлять очистку воды на молекулярном уровне. Отработанная вода не будет выводиться в систему канализации, а после очистки будет поступать на производство и повторно использоваться для технологических нужд.