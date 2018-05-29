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FIFA потребовала исследовать воздух в Самаре по 6 раз в сутки во время ЧМ
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FIFA потребовала исследовать воздух в Самаре по 6 раз в сутки во время ЧМ 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В областной столице исследуют воздух у «Самара Арены», в границах фан-зоны и на набережной реки Волга. Специалисты работают на стационарных постах, в специально оборудованных автомобилях. Всего на вооружении города 10 машин с измерительной техникой.
Автомобиль для специальных исследований
Замеры производятся по 14 основным воздушным примесям. Особое внимание уделяется содержанию в атмосфере оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы и сероводорода.
Ирина Кобзева следит за содержанием в воздухе вредных веществ
— Мы приступили к работам с начала мая и не обнаружили в воздухе вредных веществ, которые превышают предельно допустимые нормы, — рассказала аэрохимик лаборатории мониторинга окружающей среды Инна Кобзева.
В салоне машины установлены отечественные приборы
Замеры делают при помощи газоанализаторов. Приборы собирают информацию в воздухе в течение 30–40 минут. Все данные поступают на бортовой компьютер автомобиля, где химики исследуют показания техники. Власти города имеют возможность ограничить работу промышленных предприятий, если заводы будут загрязнять окружающую среду.
— По требованиям FIFA мы уже оборудовали все спортивные объекты ЧМ стационарными постами, которые следят за загрязнением окружающей среды, — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов.
Андрей Христов рассказал о режиме работы химиков и требованиях FIFA
Выдвижная лаборатория делает замеры с понедельника по пятницу до ЧМ. Во время мундиаля специалисты будут работать без выходных и делать замеры по 6 раз в сутки.
Машины оснащены встроенными розетками
Ток поступает с генератора электричества
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