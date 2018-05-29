FIFA потребовала исследовать воздух в Самаре по 6 раз в сутки во время ЧМ

В областной столице исследуют воздух у «Самара Арены», в границах фан-зоны и на набережной реки Волга. Специалисты работают на стационарных постах, в специально оборудованных автомобилях. Всего на вооружении города 10 машин с измерительной техникой.

Автомобиль для специальных исследований

Замеры производятся по 14 основным воздушным примесям. Особое внимание уделяется содержанию в атмосфере оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы и сероводорода.

Ирина Кобзева следит за содержанием в воздухе вредных веществ

— Мы приступили к работам с начала мая и не обнаружили в воздухе вредных веществ, которые превышают предельно допустимые нормы, — рассказала аэрохимик лаборатории мониторинга окружающей среды Инна Кобзева.

В салоне машины установлены отечественные приборы

Замеры делают при помощи газоанализаторов. Приборы собирают информацию в воздухе в течение 30–40 минут. Все данные поступают на бортовой компьютер автомобиля, где химики исследуют показания техники. Власти города имеют возможность ограничить работу промышленных предприятий, если заводы будут загрязнять окружающую среду.

— По требованиям FIFA мы уже оборудовали все спортивные объекты ЧМ стационарными постами, которые следят за загрязнением окружающей среды, — сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов.

Андрей Христов рассказал о режиме работы химиков и требованиях FIFA

Выдвижная лаборатория делает замеры с понедельника по пятницу до ЧМ. Во время мундиаля специалисты будут работать без выходных и делать замеры по 6 раз в сутки.

Машины оснащены встроенными розетками

Ток поступает с генератора электричества