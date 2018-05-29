В Кожухово состоялась акция по раздельному сбору отходов 

26 мая в Кожухово провели Фримаркет, а также акцию по раздельному сбору мусора. В установленные на площади контейнеры жители приносили отходы из стекла, металла и пластика. Контейнеры были предоставлены организацией ООО «Хартия», которая занимается сбором и вывозом твердых отходов. Кстати, в мероприятии приняли участие не только косино-ухтомцы, но и жители Реутова, Люберец и Новокосина.
Это уже не первая акция, которая проходит в районе. Как отмечают организаторы, больше всего отходов получилось от пластика, в контейнеры загружали новые мешки несколько раз.
Андрей Бондаренко, депутат муниципального округа Косино-Ухтомский также принял участие в акции. Он принес несколько огромных пакетов пластиковых бутылок. Депутат поделился планами по установке контейнеров для РСО между домами 16 и 24 по улице Рудневка. После завершения акции отходы были вывезены.