В Кожухово состоялась акция по раздельному сбору отходов

26 мая в Кожухово провели Фримаркет, а также акцию по раздельному сбору мусора. В установленные на площади контейнеры жители приносили отходы из стекла, металла и пластика. Контейнеры были предоставлены организацией ООО «Хартия», которая занимается сбором и вывозом твердых отходов. Кстати, в мероприятии приняли участие не только косино-ухтомцы, но и жители Реутова Люберец и Новокосина.

Это уже не первая акция, которая проходит в районе. Как отмечают организаторы, больше всего отходов получилось от пластика, в контейнеры загружали новые мешки несколько раз.