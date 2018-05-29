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Новые пункты раздельного сбора мусора открылись в Печатниках и Некрасовке
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Новые пункты раздельного сбора мусора открылись в Печатниках и Некрасовке 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Две новые площадки для раздельного сбора мусора появились в районе Печатники и еще одна в Некрасовке.
Теперь жители Печатников могут сдать металл, макулатуру, пластик и стекло по адресам: улица Полбина, 52, и улица Шоссейная, 72. А жители Некрасовки — по адресу: проспект Защитников Москвы, 5.
— Открывая новые пункты раздельного сбора отходов, особое внимание обращаем на просьбы жителей, — сообщили в компании ООО «МСК-НТ», официальном операторе по обращению с отходами в ЮВАО. — Также обращаем внимание, что по просьбам жителей района Печатники контейнеры раздельного сбора отходов перемещены с площадки на улице Полбина, 4, на площадку на улице Шоссейная, 5.
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