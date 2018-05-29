Новые пункты раздельного сбора мусора открылись в Печатниках и Некрасовке

Две новые площадки для раздельного сбора мусора появились в районе Печатники и еще одна в Некрасовке.

Теперь жители Печатников могут сдать металл, макулатуру, пластик и стекло по адресам: улица Полбина, 52, и улица Шоссейная, 72. А жители Некрасовки — по адресу: проспект Защитников Москвы , 5.

— Открывая новые пункты раздельного сбора отходов, особое внимание обращаем на просьбы жителей, — сообщили в компании ООО «МСК-НТ», официальном операторе по обращению с отходами в ЮВАО. — Также обращаем внимание, что по просьбам жителей района Печатники контейнеры раздельного сбора отходов перемещены с площадки на улице Полбина, 4, на площадку на улице Шоссейная, 5.