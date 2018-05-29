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Под Волгоградом начали очищать родники от мусора
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Под Волгоградом начали очищать родники от мусора 

АиФ Волгоград 44 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Жители Серафимовичского района Волгоградской области начали очищать местные родники и территории вокруг них от мусора. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, на сегодняшний день очищена от мусора территория вокруг родника Суслиный в природном парке «Усть-Медведицкий». Помимо Суслиного уборка прошла и у родников Базнинский, Затонский, и Крестовый. На их территории школьники и студенты убрали листву, сухостой, а также мусор, который оставляют после себя местные жители.
Захламляют эти земли и заезжие отдыхающие. Кроме мусора были приведены в порядок скамейки и спуски. Отметим, данные мероприятия проходят в рамках природоохранной акции.
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