Под Волгоградом начали очищать родники от мусора

Жители Серафимовичского района Волгоградской области начали очищать местные родники и территории вокруг них от мусора. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, на сегодняшний день очищена от мусора территория вокруг родника Суслиный в природном парке «Усть-Медведицкий». Помимо Суслиного уборка прошла и у родников Базнинский, Затонский, и Крестовый. На их территории школьники и студенты убрали листву, сухостой, а также мусор, который оставляют после себя местные жители.

Захламляют эти земли и заезжие отдыхающие. Кроме мусора были приведены в порядок скамейки и спуски. Отметим, данные мероприятия проходят в рамках природоохранной акции.