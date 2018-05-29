Ещё
Экомарафон «Зеленая неделя» пройдет на природных территориях Москвы ко Дню эколога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экомарафон «Зеленая неделя» пройдет на природных территориях Москвы ко Дню эколога 

Агентство «Москва» 1 час назад
Эколого-просветительский марафон «Зеленая неделя» пройдет с 1 по 9 июня на природных территориях Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Там пояснили, что мероприятие приурочено ко Дню эколога, который отмечается 5 июня.
«В экомарафон вошли эколого-просветительские мероприятия для разных возрастов — «Народные учеты» для внимательных наблюдателей, велоэкскурсии для самых спортивных горожан, квесты для опытных следопытов, чтение экологических сказок на природе для малышей и волонтерские акции», — говорится в сообщении.
Также с 1 по 9 июня все желающие смогут посетить экоцентры и принять участие в экологической настольной игре «Зеленая Москва», добавили в пресс-службе.
Информацию о времени и местах проведения всех мероприятий можно получить на сайте Мосприроды.
Агентство «Москва»: последние новости
Правительство РФ дополнило перечень областей применения наилучших доступных технологий Единую дирекцию особо охраняемых природных территорий планируется создать осенью в Подмосковье Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию подготовил три законопроекта об обращении с отходами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заявила о потере новой территории244
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом121
Россияне бросились скупать дорожающие товары340
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео24
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»110
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
00:27
В Магадан не по этапу: новые отставки губернаторов
Политика Статьи
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение