Экомарафон «Зеленая неделя» пройдет на природных территориях Москвы ко Дню эколога

Эколого-просветительский марафон «Зеленая неделя» пройдет с 1 по 9 июня на природных территориях Москвы , сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там пояснили, что мероприятие приурочено ко Дню эколога, который отмечается 5 июня.

«В экомарафон вошли эколого-просветительские мероприятия для разных возрастов — «Народные учеты» для внимательных наблюдателей, велоэкскурсии для самых спортивных горожан, квесты для опытных следопытов, чтение экологических сказок на природе для малышей и волонтерские акции», — говорится в сообщении.

Также с 1 по 9 июня все желающие смогут посетить экоцентры и принять участие в экологической настольной игре «Зеленая Москва», добавили в пресс-службе.

Информацию о времени и местах проведения всех мероприятий можно получить на сайте Мосприроды.