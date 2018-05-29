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Более 12 тысяч жителей региона приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна»
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Более 12 тысяч жителей региона приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Более 12 тысяч жителей региона приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна», который прошел в этом году во всех муниципальных образованиях Ярославской области. В рамках месячника, стартовавшего 21 апреля, было собрано и вывезено более 14 тысяч кубометров мусора.
— По итогам генеральной уборки по количеству участников в лидеры вышел Ростовский район. Здесь 2778 жителей приводили в порядок скверы, пришкольные и придомовые территории, территории учреждений культуры, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Второе место поделили Гаврилов-Ямский и Ярославский муниципальные районы. Там участие в субботниках приняли по полутора тысяч человек. Люди не только убирали мусор, но и сажали цветы и деревья.
На третьем месте по активности населения Борисоглебский муниципальный район, где более 1,3 тысячи жителей чистили берег реки Устье от мусора, благоустраивали парки и скверы, сажали газонную траву, цветы и яблони, приводили в порядок памятники, а также убирали несанкционированные свалки. В Тутаеве совместными усилиями волонтеров и сотрудников организаций, учреждений вывезено более тысячи мешков мусора, проведена масштабная работа по выпиловке, кронированию и побелке деревьев, покраске бордюров и ограждений.
В Рыбинске с участием школьников привели в порядок зеленую зону на бульваре Победы, где в 2015 году активисты высадили 86 деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны. Сотрудники ОАО «Рыбинскгазсервис» убрали мусор, опилили сухие ветви, покрасили бордюры и стволы деревьев, оформили цветники, а также в целях повышения пожарной безопасности очистили от сухой травы и веток места расположения пунктов редуцирования газа.
В Ярославле работы по благоустройству проведены на 82 площадках, например, на территории парка культуры и отдыха «Нефтяник». Вместе с жителями района трудились сотрудники ОАО «Славнефть-ЯНОС». Активисты убрали мусор, разместили на деревьях скворечники, изготовленные воспитанниками местных детских садов и их родителями.
Экологический субботник федерального масштаба в этом году проводится уже в пятый раз при поддержке неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
ОНФ: «Ярославская область открыто заявила о проблеме утилизации отходов и решает ее во взаимодействии с общественностью» Ликвидацией кислогудронных прудов и накопленных зеленых масел займется корпорация «ГазЭнергоСтрой» На территории бывшего сажевого завода началось исследование объемов залегания «зеленых масел»
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