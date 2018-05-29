Правительство РФ дополнило перечень областей применения наилучших доступных технологий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении перечня областей применения наилучших доступных технологий. Об этом сообщает сайт правительства.

«В целях предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, повышения санитарной и экологической безопасности в морских портах и на прилегающих территориях при перевалке и хранении угля к областям применения наилучших доступных технологий отнесено сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля», — говорится в сообщении.