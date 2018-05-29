Ещё
Правительство РФ дополнило перечень областей применения наилучших доступных технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ дополнило перечень областей применения наилучших доступных технологий 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении перечня областей применения наилучших доступных технологий. Об этом сообщает сайт правительства.
«В целях предотвращения и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, повышения санитарной и экологической безопасности в морских портах и на прилегающих территориях при перевалке и хранении угля к областям применения наилучших доступных технологий отнесено сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля», — говорится в сообщении.
Документ подготовлен Минтрансом России.
Агентство «Москва»: последние новости
Единую дирекцию особо охраняемых природных территорий планируется создать осенью в Подмосковье А.Кульбачевский призвал московских детей не просить родителей о покупке диких животных До 200 диких животных ежегодно изымают у контрабандистов на вокзалах и в аэропортах Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заявила о потере новой территории244
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом121
Россияне бросились скупать дорожающие товары340
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео24
Залп по Израилю разбился о «Железный купол»110
Видео
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:59
Киркоров обратился к обокравшим его ворам
Шоу-бизнес
02:16
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом
Украина В мире
05:13
Как безрукий инвалид взял полицейского за горло
Происшествия Статьи
00:04
Пуск «Овода» с Су-57 показали на видео
Армия Оружие
00:27
В Магадан не по этапу: новые отставки губернаторов
Политика Статьи
01:55
Чудо-женщина отказалась от Евровидения
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение