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Единую дирекцию особо охраняемых природных территорий планируется создать осенью в Подмосковье
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Единую дирекцию особо охраняемых природных территорий планируется создать осенью в Подмосковье 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Единая дирекций особо охраняемых природных территорий (ООПТ) может быть создана в Московской области осенью 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.
«По инициативе нашего комитета будет создана единая дирекция по особо охраняемым природным территориям, и эта инициатива нашла поддержку у правительства Московской области и губернатора Московской области. И в 2018 г. такое решение было принято, спланировано финансирование в бюджете Московской области под создание такой единой дирекции. Сегодня у нас в Московской области порядка 200 охраняемых природных территорий, которые будут объединены в единую дирекцию. Я думаю, что осенью такая дирекция будет создана», — отметила А. Полякова.
Создание единой дирекции ООПТ обеспечит сохранение и развитие этих территорий. Государственное учреждение будет контролировать соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды.
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