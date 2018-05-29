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Медведев подписал распоряжение об использовании НДТ при перевалке угля в портах
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Медведев подписал распоряжение об использовании НДТ при перевалке угля в портах 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предписывающее использовать наилучшие доступные технологии (НДТ) при перевалке [перегрузке] угля в морских портах для снижения вредных выбросов. Документ размещен во вторник на сайте кабмина.
"Цель принятого решения — предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля", — говорится в сообщении. Документ был подготовлен министерством транспорта.
Россия, вслед за большинством развитых стран, переходит на новую форму экологического регулирования. НДТ — это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и при этом выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для предприятий, которые их внедряют.
Закон о внедрении НДТ был принят в 2014 году. Он предусматривает постепенный переход российской промышленности на более совершенные и систематизированные экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на природу, введение системы комплексных экологических разрешений и др. Его реализация должна обеспечить сокращение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в 2,5 раза.
Срок перехода на НДТ составит семь-десять лет в зависимости от производства. Предполагается, что к 2025 году российская промышленность перейдет на новую форму экологического регулирования. Переход на НДТ планируется начать в 2019 году.
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