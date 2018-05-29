Сотрудники МЧС Приангарья приняли участие в экологической акции «Праздник чистоты»

ежегодная акция на побережье Байкала «Праздник Чистоты». Пожарные и спасатели традиционно принимают участие в пятидневной уборке мусора с берегов нашего общего достояния — священного озера.

Проходящая в начале мая на острове

Ольхоне очистка побережья пролива Малое море и других участков озера

Байкала ежегодно собирает множество неравнодушных волонтеров среди

С 2013 года акция проводится ежегодно в начале лета, и длится пять дней. За это время местные жители и другие

участники акции собирают десятки грузовиков мусора и облагораживают

ландшафт перед курортным сезоном. Однако целью мероприятия является не просто механический сбор отходов, а привлечение внимания к глобальной

проблеме загрязнения окружающей среды, формирование экологической

культуры у туристов, посещающих Байкал и местного населения.

«Собрать пару пакетов хлама не сложно,

гораздо проблематичнее научить людей не мусорить вовсе. Может, наш пример вдохновит людей, уж если даже пожарные нашли время, чтобы

прибраться, найдется и у вас денек», — отметил начальник

специализированной пожарно-спасательной части города Иркутска Виталлий

Буталов.

Мусор собирают по технологии селективного

отбора: сортировка стекла, железа, макулатуры. Пригодные к использованию материалы получают вторую жизнь, а участники акции хорошее

настроение и заряд бодрости.