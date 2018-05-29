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Сотрудники МЧС Приангарья приняли участие в экологической акции «Праздник чистоты»
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Сотрудники МЧС Приангарья приняли участие в экологической акции «Праздник чистоты» 

Хот 16 минут назад
Фото: Хот
В Иркутской области до 30 мая продлится
ежегодная акция на побережье Байкала «Праздник Чистоты». Пожарные и  спасатели традиционно принимают участие в пятидневной уборке мусора с  берегов нашего общего достояния — священного озера.
Проходящая в начале мая на острове
Ольхоне очистка побережья пролива Малое море и других участков озера
Байкала ежегодно собирает множество неравнодушных волонтеров среди
жителей города Иркутска, различных организаций, служб и ведомств.
С 2013 года акция проводится ежегодно в  начале лета, и длится пять дней. За это время местные жители и другие
участники акции собирают десятки грузовиков мусора и облагораживают
ландшафт перед курортным сезоном. Однако целью мероприятия является не  просто механический сбор отходов, а привлечение внимания к глобальной
проблеме загрязнения окружающей среды, формирование экологической
культуры у туристов, посещающих Байкал и местного населения.
«Собрать пару пакетов хлама не сложно,
гораздо проблематичнее научить людей не мусорить вовсе. Может, наш  пример вдохновит людей, уж если даже пожарные нашли время, чтобы
прибраться, найдется и у вас денек», — отметил начальник
специализированной пожарно-спасательной части города Иркутска Виталлий
Буталов.
Мусор собирают по технологии селективного
отбора: сортировка стекла, железа, макулатуры. Пригодные к  использованию материалы получают вторую жизнь, а участники акции хорошее
настроение и заряд бодрости.
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