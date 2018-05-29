Сотрудники МЧС Приангарья приняли участие в экологической акции «Праздник чистоты» 

В Иркутской области до 30 мая продлится
ежегодная акция на побережье Байкала «Праздник Чистоты». Пожарные и спасатели традиционно принимают участие в пятидневной уборке мусора с берегов нашего общего достояния — священного озера.
Проходящая в начале мая на острове
Ольхоне очистка побережья пролива Малое море и других участков озера
Байкала ежегодно собирает множество неравнодушных волонтеров среди
жителей города Иркутска, различных организаций, служб и ведомств.
С 2013 года акция проводится ежегодно в начале лета, и длится пять дней. За это время местные жители и другие
участники акции собирают десятки грузовиков мусора и облагораживают
ландшафт перед курортным сезоном. Однако целью мероприятия является не просто механический сбор отходов, а привлечение внимания к глобальной
проблеме загрязнения окружающей среды, формирование экологической
культуры у туристов, посещающих Байкал и местного населения.
«Собрать пару пакетов хлама не сложно,
гораздо проблематичнее научить людей не мусорить вовсе. Может, наш пример вдохновит людей, уж если даже пожарные нашли время, чтобы
прибраться, найдется и у вас денек», — отметил начальник
специализированной пожарно-спасательной части города Иркутска Виталлий
Буталов.
Мусор собирают по технологии селективного
отбора: сортировка стекла, железа, макулатуры. Пригодные к использованию материалы получают вторую жизнь, а участники акции хорошее
настроение и заряд бодрости.