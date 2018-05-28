Ростех введет систему раздельного сбора отходов в 2018 году

«РТ-Инвест», дочерняя структура Госкорпорации Ростех , планирует ввести систему раздельного сбора отходов на территории Рузского района Московской области (входит в Рузский кластер) уже до конца 2018 года. Система будет предусматривать раздельный сбор трех видов отходов: сухих и чистых, загрязненных (органических) и опасных отходов.

Собранные отходы будут раздельно переработаны в полезные фракции. Так, из сухих и чистых, которые составляют около 40% от поступающего потока ТКО, будет извлечено до 20% полезных фракций, а загрязненные (органические), составляющие до 60% от общего поступающего потока, будут переработаны путем компостирования. Опасные отходы будут направляться на специализированные предприятия для дальнейшего обезвреживания.

В соответствии с территориальной схемой, Московская область разделена на семь кластеров, в каждом из которых определен региональный оператор по обращению с отходами. Группа «РТ-Инвест» стала самым крупным региональным оператором Московской области, став победителем в трех кластерах (Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском) и взяв под управление более 60% всех отходов Московской области.

«РТ-Инвест» приступит к работе в качестве регионального оператора с 1 января 2019 года. Компания планирует ввести систему раздельного сбора отходов на всех вверенных территориях, причем пилотной станет Рузский район. Стоит отметить, что внедрение раздельного сбора позволит предотвратить попадание опасных отходов на полигоны и увеличить долю полезных фракций, которые будут переработаны во вторичное сырье на предприятиях компаний-партнеров.

В настоящее время в России образуется порядка 60 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, из них перерабатывается только 7-15%. Раздельный сбор и строительство современных и безопасных для экологии мусороперерабатывающих производств поможет в разы увеличить этот процент и уйти от практики полигонного хранения.

«Привитие культуры раздельного сбора в среднем занимает около 10-15 лет, однако новая система по обращению с отходами, включающая функционал регионального оператора, позволит сократить этот путь. Уже сейчас население Московской области готово сортировать отходы, однако не в каждом районе есть соответствующая инфраструктура. Мы сделаем так, чтобы система была максимально простой и удобной для местных жителей, и рассчитываем на ответственный подход с их стороны», — отметил заместитель генерального директора АО «РТ-Инвест» Игорь Пикалов

Кроме того, «РТ-Инвест» начал разработку собственного мобильного приложения для контроля за сбором и перемещением отходов. С помощью мобильного приложения все жители Подмосковья смогут лично контролировать надлежащее соблюдение раздельного сбора и транспортирования отходов. Нарушения в ходе транспортирования отходов можно будет зафиксировать на мобильный телефон и отправить фотографию региональному оператору.

Отметим, что на территории Рузского кластера будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс «Храброво» под управлением «РТ-Инвест», который заработает в начале 2019 года. Он будет включать в себя автоматическую линию сортировки отходов, комплекс по компостированию пищевых отходов.