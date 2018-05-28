В Копейске судебные приставы опечатали предприятие за вредные выбросы

Судебными приставами Копейского городского отдела УФССП России по Челябинской области опечатано оборудование ООО «Инвестиционные Промышленные Технологии», осуществлявшего выброс в атмосферный воздух вредных веществ и оказывавшего вредное физическое воздействие на него без специального разрешения.

С целью контроля соблюдения природоохранного законодательства Челябинской природоохранной прокуратурой совместно с Министерством экологии Челябинской области была проведена внеплановая выездная проверка ООО «ИПТ». В ходе проверки было установлено, что обществом не обеспечено проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и отсутствуют параметры предельно допустимых выбросов, не разработаны и не проводятся мероприятия в период наступления неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, ООО «ИПТ» осуществляло выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в отсутствие соответствующего разрешения.

По результатам проверки Челябинским природоохранным прокурором в отношении предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения).

«В судебном заседании ООО «ИПТ» было признано виновным в совершении данного административного правонарушения. С учетом того, что при дальнейшей работе предприятия существуют угроза здоровью людей, причинение вреда состоянию и качеству окружающей среды, суд пришел к выводу, что наказание ООО «ИПТ» должно быть назначено в виде административного приостановления деятельности — эксплуатации двух прокалочных печей, плавильной печи и печки для переплава лома, двух газовых сушильных печей и двух котлов на срок девяносто суток», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

25 мая 2018 года судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производство, выехал по адресу нахождения предприятия и опечатал указанное в судебном постановлении оборудование. Сохранность пломб будет проверяться до окончания срока приостановления.