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Правительство Тюменской области определило регионального оператора по сбору отходов
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Правительство Тюменской области определило регионального оператора по сбору отходов 

Rambler News Service 3 часа назад
ООО «ТЭО» и правительство Тюменской области заключили контракт об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Компании присвоен статус регионального оператора по сбору отходов, сообщает издание Nash Gorod.
Теперь жители и предприятия Тюменской области должны будут заключить новые договоры по вывозу мусора.
Основной функцией компании в течение двух ближайших лет станет обеспечение своевременного и безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов.
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