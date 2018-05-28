Правительство Тюменской области определило регионального оператора по сбору отходов

ООО «ТЭО» и правительство Тюменской области заключили контракт об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Компании присвоен статус регионального оператора по сбору отходов, сообщает издание Nash Gorod.

Теперь жители и предприятия Тюменской области должны будут заключить новые договоры по вывозу мусора.

Основной функцией компании в течение двух ближайших лет станет обеспечение своевременного и безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов.