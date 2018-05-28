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В регионах Центральной России транспортные прокуроры выявили 24 несанкционированные свалки
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В регионах Центральной России транспортные прокуроры выявили 24 несанкционированные свалки 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Транспортные прокуроры выявили в регионах Центральной России 24 несанкционированные свалки в ходе проведенной проверки исполнения законодательства об обращении с отходами производства и потребления транспортными предприятиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
"Только в ходе настоящей проверки выявлено 24 несанкционированных свалки мусора, девять из которых уже ликвидированы по результатам принятых мер прокурорского реагирования, остальные находятся в процессе ликвидации. В целях устранения выявленных 329 нарушений закона транспортными прокурорами внесено 64 представления, принесено 18 протестов, объявлено одно предостережение о недопустимости нарушения закона, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях", — сообщили в ММТП.
В ходе проверки были выявлены факты образования несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и мусора, расположенных в полосе отвода железной дороги, случаи отсутствия договоров на оказание услуг по вывозу отходов, а также разработанных и утвержденных проектов нормативов образования отходов производства и потребления, лимитов на их размещение и паспортов. Такие нарушения выявлены в деятельности АО «Федеральная пассажирская компания», Брянском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Тульской дистанции электроснабжения. «Вскрыты факты непредставления организациями железнодорожного транспорта отчетности установленной формы, а также несвоевременного внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду», — добавили в ММТП.
В Воронежской, Калужской, Орловской, Курской, Тульской, Белгородской областях и в Москве транспортные прокуроры выявили факты складирования твердых бытовых отходов и отходов производства вне специально оборудованных площадок. Кроме того, АО «Федеральная пассажирская компания» и Лосиноостровский электротехнический завод не разграничивали образовавшиеся отходы на классы опасности.
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