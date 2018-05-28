Мусор переработают по-новому

Проблема утилизации бытовых отходов постепенно разрешается. На территории Московской области построят новые комплексы переработки мусора.

Всего на территории региона в настоящее время действует 15 мусорных полигонов. Четыре из них в ближайшие годы будут закрыты. На остальных построят новые предприятия.

Первые три комплекса планируют построить уже в этом году. Остальные возведут к IV кварталу следующего. Под предприятия выделили земельные участки, проектные решения находятся на стадии разработки.

Во время переработки твердых коммунальных отходов на новых предприятиях специальные аппараты будут отделять от мусора органическую составляющую для переработки в компост. Ценные материалы отправят на промышленную сортировку. Еще часть мусора будут захоранивать в закрытых помещениях с использованием биофильтров, чтобы они не выделяли неприятный запах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Коган , министр экологии и природопользования Московской области:

— Мы сформулировали будущий экологический стандарт. Важное требование — это закрытое помещение для захоронения отходов, чтобы не было неприятных запахов. Технология компостирования отходов также будет полностью закрытой. Помимо этого, в будущем экологическом стандарте важную роль играет установка фильтров. При соблюдении данного требования воздух будет очищаться и выбрасываться в атмосферу. Новые предприятия уже начинают строиться. Часть из них будет запущена в работу уже в этом году.