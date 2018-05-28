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День эколога 

Префектура ЗАО 1 час назад
Фото: Префектура ЗАО
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее — Департамент) 9 июня 2018 года в парке «Сказка» на территории ПИП «Москворецкий» запланировано проведение эколого-просветительской акции, направленной на продвижение принципов рационального природопользования, и эколого-просветительского мероприятия «Человек и природа» (далее — Мероприятия), приуроченных ко Дню эколога.
Основная цель проведения Мероприятий — популяризация экологически ответственного образа жизни, привлечение добровольцев из различных социальных и возрастных групп к делу охраны окружающей среды, повышение экологической культуры и уровня осведомленности широких слоев населения в вопросе раздельного сбора твердых бытовых отходов.
Для гостей парка будут проводиться интерактивные спортивные и экологические мероприятия. Гости парка смогут принять участие в увлекательном спортивном квесте на свежем воздухе. Для всех любителей активного отдыха состоится спортивный марафон: будут работать спортивные зоны, площадка спортивных состязаний и игровых мероприятий.
Традиционно этот экологический праздник привлекает внимание жителей города к актуальным вопросам охраны окружающей среды.
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