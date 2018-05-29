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Жители республики могут принять участие в акции «Зеленый маршрут»
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Жители республики могут принять участие в акции «Зеленый маршрут» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Министерство культуры России совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» проводит Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут», в рамках которого будет проведен Всероссийский субботник на экологических тропах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Майкопа.
Цель конкурса — популяризация природоохранного отдыха, туризма, краеведения, формирование идеи активного и здорового образа жизни, выявление новых тенденций и привлечение внимания широкой общественности к важности сохранения экологических маршрутов (троп), развитие их инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, привлечение добровольцев к благоустройству туристических маршрутов.
Конкурс проводится с 15.05.2018 по 14.08.2018 в два этапа — заочный и очный.
Заочный этап пройдёт с 15.05.2018 по 15.06.2018. На данном этапе участникам предстоит выбрать экологическую тропу, составить историческую справку о местах, включённых в маршрут, а также предложения по развитию тропы и улучшению её инфраструктуры.
Очный этап конкурса пройдёт с 14.07.2018 по 31.07.2018. Он начинается с Всероссийского экологического субботника на экологических маршрутах, который будет включать мероприятия по уборке природного и бытового мусора, разбору завалов из поваленных деревьев, вырезке сухих кустарников.
Очный этап конкурса также включает проработку маршрута с точки зрения логистики, инфраструктуры, возможности реализации заданий для участников, формированию комплекса информационных материалов для их дальнейшего включения в аудиогиды, установке информационных стендов и знаков туристской навигации.
Победители конкурса будут объявлены 5 сентября 2018 года. Команды, занявшие первые три места будут награждены поездкой по туристскому маршруту в один из субъектов Российской Федерации.
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