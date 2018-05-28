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Кабмин направит на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ почти 260 млн рублей
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Кабмин направит на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ почти 260 млн рублей 

Парламентская газета 1 час назад
На реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации столицы Бурятии Улан-Удэ из Резервного фонда кабмина будет направлено 257,03 млн рублей в качестве субсидии.
Соответствующее распоряжение Правительства от 26 мая опубликовано на сайте кабмина в понедельник.
Отмечается, что ассигнования направляются в рамках реализации утверждённой Правительством в августе 2012 года федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
После получения средств будет проведена ликвидация загрязнённых стоков в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал.
Осуществление этих мер позволит улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ.
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