Кабмин направит на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ почти 260 млн рублей

На реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации столицы Бурятии Улан-Удэ из Резервного фонда кабмина будет направлено 257,03 млн рублей в качестве субсидии.

Соответствующее распоряжение Правительства от 26 мая опубликовано на сайте кабмина в понедельник.

Отмечается, что ассигнования направляются в рамках реализации утверждённой Правительством в августе 2012 года федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

После получения средств будет проведена ликвидация загрязнённых стоков в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал.

Осуществление этих мер позволит улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ.