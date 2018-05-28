Коган рассказал, когда стабилизируется ситуация на полигоне ТБО «Ядрово»

Александр Коган. Ситуация на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в подмосковном Волоколамском районе стабилизируется через 2-3 недели, когда на объекте будет запущен факел для утилизации свалочного газа, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области

«По «Ядрову» ситуация стабилизируется буквально в ближайшие 2-3 недели, после того, как будет высокотемпературный факел запущен, который будет утилизировать свалочный газ», — сказал Коган.

Он отметил, что дегазация полигона уже проведена, выбросы на полигоне «Ядрово» сократились в сотни раз.