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Коган рассказал, когда стабилизируется ситуация на полигоне ТБО «Ядрово»
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Коган рассказал, когда стабилизируется ситуация на полигоне ТБО «Ядрово» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ситуация на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в подмосковном Волоколамском районе стабилизируется через 2-3 недели, когда на объекте будет запущен факел для утилизации свалочного газа, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
«По «Ядрову» ситуация стабилизируется буквально в ближайшие 2-3 недели, после того, как будет высокотемпературный факел запущен, который будет утилизировать свалочный газ», — сказал Коган.
Он отметил, что дегазация полигона уже проведена, выбросы на полигоне «Ядрово» сократились в сотни раз.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее на старой карте полигона «Ядрово» перестали принимать отходы.
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