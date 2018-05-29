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Нижегородцы выбирают имя для новорожденного оленёнка из Керженского заповедника
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Нижегородцы выбирают имя для новорожденного оленёнка из Керженского заповедника 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Керженский заповедник объявил конкурс на лучшее имя для оленёнка. Прислать свой вариант можно до 1 июня на электронную почту: kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru. Тема письма: «Имя для оленёнка».
Это уже третий случай появления на свет нижегородского северного олененка. Первым в заповеднике родился олененок по имени Зиновий 14 июня 2016 года. Сейчас в заповеднике обитает десять оленей, все они адаптировались к новым условиям.
Проект по восстановлению популяции лесного северного оленя в заповеднике реализуется с 2014 года. Это животное изображено на гербе Нижегородской области, но, к сожалению, этот вид был полностью истреблен в начале ХХ века.
Как напомнили в региональном госохотнадзоре, в результате проведенных исследований Керженский заповедник был выбран в качестве ключевого места для реинтродукции исчезнувшего вида, так как здесь сохранились наиболее приемлемые условия для обитания оленей. Сотрудники заповедника охраняют животных, чтобы они испытывали как можно меньше беспокойства, ведь это может повредить восстановлению популяции. В заповеднике создали вольер полувольного содержания для животных, чтобы подготовить их к окончательному переходу в дикую природу.
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