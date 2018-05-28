В Нижнем Новгороде стартовал проект «Общественные экологические инспекторы» 

В пятницу 25 мая в Нижнем Новгороде прошло несколько рабочих мероприятий по запуску проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды».
В редакции «АиФ-НН» состоялась краткая презентация проекта, которую провел его руководитель Владислав Жуков, директор Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности, а затем в нижегородском отделении РАНХиГС прошел круглый стол с участием сенатора Геннадия Орденова, заместителя председателя Общественного Совета Росприродназдора Елены Гришиной, руководителя федерального Экологического пресс-центра ОП РФ Светланы Васильевой, председателя комитета ЗСНО по экологии и природопользованию Владислава Атмахова.
Круглый стол проводил Илья Савинов, руководитель проекта в Нижегородской области. Вместе с Владиславом Жуковым они рассказали о том, что необходимо для экологической безопасности, кто такой общественный экологический инспектор, как вступить в их ряды, его права и полномочия. Также они отметили, что были проведены опросы, результаты которых показали, что за последние пять лет внимание к экологическим проблемам со стороны людей возросло, граждане начали чаще участвовать в акциях помощи и защите окружающей среды.
Геннадий Орденов в своем выступлении отметил, что проект своевременный и полезный. Однако, важно, чтобы после набора желающих, обучения и аттестации окончательное сертифицирование общественных инспекторов проводил Росприроднадзор. Елена Гришина также поддержала это важное замечание.
Владислав Атмахов со своей стороны заявил о полной поддержке проекта и обещал подумать, какими способами осуществлять финансирование деятельности данной новой структуры.
После круглого стола на площадке Всероссийского съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами состоялась также короткая рабочая встреча Владислава Жукова с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николаем Валуевым, который также выразил готовность включиться в работу по проекту «Общественные экологические инспекторы». Кроме того, депутат заявил о том, что проект закона об отмене НДФЛ при сдаче макулатуры прошел слушания профильного комитета ГД РФ и направлен в комитет по финансам. Есть шанс, что данный закон в 2018 году будет принят.