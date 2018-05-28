В Нижнем Новгороде стартовал проект «Общественные экологические инспекторы»

В пятницу 25 мая в Нижнем Новгороде прошло несколько рабочих мероприятий по запуску проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды».

Круглый стол проводил Илья Савинов , руководитель проекта в Нижегородской области . Вместе с Владиславом Жуковым они рассказали о том, что необходимо для экологической безопасности, кто такой общественный экологический инспектор, как вступить в их ряды, его права и полномочия. Также они отметили, что были проведены опросы, результаты которых показали, что за последние пять лет внимание к экологическим проблемам со стороны людей возросло, граждане начали чаще участвовать в акциях помощи и защите окружающей среды.

Геннадий Орденов в своем выступлении отметил, что проект своевременный и полезный. Однако, важно, чтобы после набора желающих, обучения и аттестации окончательное сертифицирование общественных инспекторов проводил Росприроднадзор. Елена Гришина также поддержала это важное замечание.

Владислав Атмахов со своей стороны заявил о полной поддержке проекта и обещал подумать, какими способами осуществлять финансирование деятельности данной новой структуры.