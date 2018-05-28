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Свалки в Нальчике не ликвидируют с прошлого года
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Свалки в Нальчике не ликвидируют с прошлого года 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Свалки в Нальчике не могут ликвидировать с 2017 года, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ОНФ по КБР.
Активисты организации проводят мониторинг экологического состояния региона. Они выяснили, что многие стихийные свалки в Нальчике не могут ликвидировать с прошлого года.
Так, в посёлке Белая речка под Нальчиком с весны 2017 года не могут ликвидировать свалку на улице братьев Бачиевых. Мусорные кучи в овраге появились стараниями жителей посёлка, и местная администрация планировала расчистить её во втором полугодии 2017 года, но проблема по-прежнему не решена. Местные жители продолжают выбрасывать в овраг стройматериалы и компост, чтобы расчистить дорогу к пастбищу.
В самом Нальчике тоже немало проблем с благоустройством. Нелегальная свалка находится напротив школы №4, что нарушает нормы СанПиНа. Ликвидировать её не могут с осени 2017 года. Вокруг свалки регулярно встречают голодных бродячих собак.
Нарушения санитарных норм активисты нашли и во дворах Нальчика. В жилом квартале на Кулиева и Тарчокова мусорные баки переставили на несколько метров от подъезда, но площадку не обустроили с учётом санитарных норм. Во дворе на Тарчокова, 21 поменяли мусорные баки, но не сделали ограждение и специальное покрытие зоны для утилизации отходов.
Поскольку общественники не смогли добиться ответа от городской администрации, свои претензии они планируют направить в прокуратуру.
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