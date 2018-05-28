Вице-премьер Гордеев будет курировать АПК, экологию и природопользование

Также Гордеев будет курировать сельское хозяйство и АПК, биотехнологии, рыболовство.

"Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрана окружающей среды и экологический надзор. Кроме того… работу по выполнению нацпроекта в сфере экологии", — говорится в документе.