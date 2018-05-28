Ещё
Производителя кондитерских изделий в Истре оштрафовали за нарушение правил вывоза мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Производителя кондитерских изделий в Истре оштрафовали за нарушение правил вывоза мусора 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
ООО «Перфетти Ван Мелле», которое производит кондитерские изделия в городском округе Истра, вновь оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства, в этот раз предприятие нарушило правила вывоза отходов производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Инспекторы эконадзора вынесли постановление в отношении ООО «Перфетти Ван Мелле», которое производит кондитерские изделия под популярными брендами в деревне Лешково городского округа Истра. В результате совместной проверки Минэкологии и межрайонной природоохранной прокуратуры общество наказано за нарушения правил обращения с отходами», — отмечается в сообщении.
Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, предприятие оштрафовали за то, что оно в нарушение действующего законодательства направляло отходы производства на объект размещения без утвержденных нормативов и лимитов на размещение. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.
Коган отметил, что данное предприятие уже привлекалось к административной ответственности: в январе производителю кондитерской продукции выписали крупный штраф за сброс стоков с очистных сооружений в приток реки Истра без разрешения на пользование водным объектом.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье будут перерабатывать 50% отходов после строительства специального комплекса Коган рассказал, когда стабилизируется ситуация на полигоне ТБО «Ядрово» Первые комплексы по переработке мусора заработают в Подмосковье в сентябре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года527
В Кемерово начали массово увольняться пожарные73
Киркоров ограблен211
Абрамович сменил гражданство58
К российским туристам обратились с предупреждением59
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович сменил гражданство
Ближний Восток В мире
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение