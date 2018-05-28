Ещё
Стоимость вывоза мусора для жителей Подмосковья определится к 1 октября 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Абрамович сменил гражданство
Абрамович сменил гражданство

Стоимость вывоза мусора для жителей Подмосковья определится к 1 октября 2018 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стоимость вывоза мусора для жителей Московской области с учетом запуска новой инфраструктуры обращения с отходами и начала работы региональных операторов определится к 1 октября 2018 года, сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.
"Будет расчет платежки [за коммунальные услуги] до 1 октября 2018", — сказал он.
Коган пояснил, что 4,5 тысячи рублей — стоимость утилизации 1 тонны мусора на предприятиях новой инфраструктуры, которая возводится в Московской области. Цена рассчитана на основе типового проекта мусороперерабатывающего комплекса с сортировкой по итогам конкурса по отбору региональных операторов по вывозу отходов в Подмосковье.
"По капитальным затратам в рамках наших стандартов, к примеру, завод, который будет перерабатывать 300 тыс. тонн, стоит не более 220 млн рублей. Для этого надо 2 га, у нас в территориальной схеме они все предусмотрены. Что очень важно, это оборудование может быть смонтировано за 150 дней под ключ", — пояснил министр.
Коган рассказал, что типовой проект завода — это стандарт, набор обязательных технологий, хуже которого инвестор не может строить объект. Собственник сможет делать улучшение предприятия, но при этом ему не позволят добавить стоимость этих вложений в свой тариф на утилизацию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС заявлял, что в регионе будет построено 11 крупных комплексов по переработке отходов, первые будут запущены в сентябре 2018 года. Они позволят снизить долю складируемого на полигонах коммунальных отходов с 97% до 50%, по его словам.
ТАСС: последние новости
Строительство комплексов переработки мусора в Подмосковье завершится в 2019 году Андрей Воробьев: на развитие подмосковных дач будет ежегодно выделяться 5 млрд рублей Полигон "Скоково" в Ярославле оборудовали камерами
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года527
В Кемерово начали массово увольняться пожарные73
Киркоров ограблен211
Абрамович сменил гражданство58
К российским туристам обратились с предупреждением59
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович сменил гражданство
Ближний Восток В мире
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение