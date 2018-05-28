Стоимость вывоза мусора для жителей Подмосковья определится к 1 октября 2018 года

МОСКВА , 28 мая. / ТАСС /. Стоимость вывоза мусора для жителей Московской области с учетом запуска новой инфраструктуры обращения с отходами и начала работы региональных операторов определится к 1 октября 2018 года, сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган

"Будет расчет платежки [за коммунальные услуги] до 1 октября 2018", — сказал он.

Коган пояснил, что 4,5 тысячи рублей — стоимость утилизации 1 тонны мусора на предприятиях новой инфраструктуры, которая возводится в Московской области. Цена рассчитана на основе типового проекта мусороперерабатывающего комплекса с сортировкой по итогам конкурса по отбору региональных операторов по вывозу отходов в Подмосковье.

"По капитальным затратам в рамках наших стандартов, к примеру, завод, который будет перерабатывать 300 тыс. тонн, стоит не более 220 млн рублей. Для этого надо 2 га, у нас в территориальной схеме они все предусмотрены. Что очень важно, это оборудование может быть смонтировано за 150 дней под ключ", — пояснил министр.

Коган рассказал, что типовой проект завода — это стандарт, набор обязательных технологий, хуже которого инвестор не может строить объект. Собственник сможет делать улучшение предприятия, но при этом ему не позволят добавить стоимость этих вложений в свой тариф на утилизацию.