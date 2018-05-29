Выпущенный в Кавказский заповедник леопард напал на домашних коз

МАЙКОП , 29 мая. / ТАСС /. Один из выпущенных летом прошлого года на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника переднеазиатских леопардов замечен возле поселка Бурный Мостовского района Кубани, где он напал на домашних коз, сообщил во вторник ТАСС ведущий научный сотрудник заповедника Сергей Трепет.

"Предположительно, это Килли, которого в шутку называют «киллером». С сентября прошлого года мы имели не меньше семи достоверных свидетельств его следов вдоль Северной границы Кавказского заповедника. Теперь он появился в 2,5 км от поселка Бурный, где в лесу, в Псебайском заказнике, дважды напал на домашних коз", — сказал он, добавив, что животные паслись безнадзорно.

По словам Трепета, сотрудники заповедника объяснили жителям поселка, что «пасущиеся без пастуха и собак домашние животные представляют естественный интерес для проголодавшегося хищника».

У ученых есть данные, что второй самец леопарда — Ахун — зимовал в заповеднике. Следы хищника были замечены в районе метеостанции Джуга в Адыгее . Там расставлены фотоловушки, местоположение которых меняется, добавил он.

Ранее замруководителя заповедника по научной работе Николай Ескин сообщал ТАСС, что достоверные сведения о выпущенных в заповедник леопардах будут вознаграждаться, они оценены Всемирным Фондом дикой природы в 1,5 тыс. рублей. Премию за предоставленные фотографии животного, его следов можно получить как в самом Фонде, так и у руководства заповедника.