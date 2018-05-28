Кавказский заповедник летом реализует волонтерский проект «Тропой леопарда» 

МАЙКОП, 28 мая. /ТАСС/. Новая экологическая тропа для туристов, в обустройстве которой задействуют волонтеров, появится летом в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГБЗ) на территории Адыгеи, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь заповедника Ольга Турищева.
"Кавказский государственный заповедник вошел в число пилотных территорий реализуемого в России уникального волонтерского проекта «Экодемия», разработанного в Год добровольца. Благодаря этому уже летом силами волонтеров и на средства заповедника мы обустроим эколого-познавательный маршрут «Тропой леопарда», который пройдет в окрестностях кордона Гузерипль северного отдела заповедника на территории Адыгеи. Он не будет длинным — до четырех км, но любители заповедных троп смогут увидеть все достопримечательности этих красивейших мест, совершив активную прогулку всей семьей. По тропе смогут комфортно передвигаться туристы всех возрастов — от малышей до пенсионеров", — сказала Турищева.