Популяция сайгаков в Монголии сократилась на 40 процентов — Всемирный фонд дикой природы

Улан-Батор , 28 мая / Синьхуа /— Популяция сайгаков в Монголии сократилась на 40 процентов. Об этом сегодня заявил Всемирный фонд дикой природы /WWF/.

По словам экспертов, главными причинами массовой гибели этих животных стали распространение чумы и сильные морозы. «Популяция сайгаков в Монголии страдает уже несколько лет от чумы и суровых погодных условий, поэтому эта новость вызывает крайнюю тревогу», — отметил директор по охране природы WWF в Монголии Б. Чимэддорж.

Он добавил, что правительство страны и фонд прилагают огромные усилия, чтобы предотвратить исчезновение этих диких животных.

В настоящее время в Монголии обитает лишь порядка 3 тыс. сайгаков. —0—