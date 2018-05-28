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Популяция сайгаков в Монголии сократилась на 40 процентов — Всемирный фонд дикой природы
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Популяция сайгаков в Монголии сократилась на 40 процентов — Всемирный фонд дикой природы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 28 мая /Синьхуа/— Популяция сайгаков в Монголии сократилась на 40 процентов. Об этом сегодня заявил Всемирный фонд дикой природы /WWF/.
По словам экспертов, главными причинами массовой гибели этих животных стали распространение чумы и сильные морозы. «Популяция сайгаков в Монголии страдает уже несколько лет от чумы и суровых погодных условий, поэтому эта новость вызывает крайнюю тревогу», — отметил директор по охране природы WWF в Монголии Б. Чимэддорж.
Он добавил, что правительство страны и фонд прилагают огромные усилия, чтобы предотвратить исчезновение этих диких животных.
В настоящее время в Монголии обитает лишь порядка 3 тыс. сайгаков. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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