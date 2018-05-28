В Калиновском лесопарке горожане наткнулись на свалку ртутных отходов

Неприятный сюрприз попался на пути екатеринбуржцам, гулявшим по Калиновскому лесопарку в эти выходные.

— Мы наткнулись на стопки крупных стёкол и коробки с ртутными лампами, — рассказал читатель E1.RU, сделавший несколько снимков свалки. — На коробках указаны фамилии и наклейка «Министерство внутренних дел России»

В администрации парка E1.RU сообщили, что знают, о какой свалке идёт речь. По словам лесничего Андрея Бурдукина, это арендаторы, которые сдают беседки на озере Щучьем, не смогли вывезти отходы.

— Это недалеко от Щучьего озера, — рассказал лесничий. — Там дорога идёт по насыпи между озером Щучьим и базой «Рыбалка на Калиновке ». У них машина была сломана с прицепом, и они пообещали убрать всё сами. Арендаторы заинтересованы, чтобы вокруг их территории была чистота.

В подобных случаях администрация парка заводит процедуру оформления незаконной свалки, подключает полицию и эта история затягивается на два-три месяца. В прошлом году аналогичная ситуация уже возникала в Калиновском лесопарке — пока шли процедуры, ртутные отходы убрали.

Как рассказал Андрей Бурдукин, горожане, конечно, справедливо возмущаются, когда видят в парке свалки, тем более с опасными ртутными отходами. Но быстрее всего разобраться с мусором можно, обратившись не только в администрацию парка, но и в Роспотребнадзор

Проблема незаконных свалок в лесах возникает регулярно: так, два года назад в лесу под Ревдой люди обнаружили горы медицинских отходов.