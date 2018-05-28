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Минэкологии Подмосковья: При переработке мусора будут использовать закрытые мусороприемники и биофильтры
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Минэкологии Подмосковья: При переработке мусора будут использовать закрытые мусороприемники и биофильтры 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Для ограничения неприятных запахов от мусора на комплексах переработки отходов в Подмосковья будут использовать закрытые помещения и биофильтры. Об этом журналистам сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на пресс-конференции, посвященной будущему экологическому стандарту.
«Что из себя представляет технология и требования, которые мы сформулировали для всех производителей в будущем экологическом стандарте? Важное требование — закрытое помещение, чтобы не было неприятных запахов. Технология компостирования отходов также будет полностью закрытой, чтобы не создавать запахов, и будут использоваться биофильтры для того, чтобы воздух очищался и выбрасывался в атмосферу», — сказал А. Коган.
По его словам, когда стандарт начнет действовать, твердые коммунальные отходы будут поступать в 11 комплексов переработки в регионе. Там от мусора будет отделяться органическая составляющая для последующей переработки в компост. Другая часть — 50% от всех поступивших отходов — будет захораниваться. По словам А. Когана, предприятия уже начинают строиться. Он также заявил о завершении работ по части из них в этом году.
Министр также напомнил, что в регионе строится четыре мусоросжигательных завода, открытие которых запланировано на 2021-2022 гг.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион первым в стране введет новый экологический стандарт переработки мусора и применит его на 11 полигонах.
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