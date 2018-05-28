ОНФ провел в Москве акцию по раздельному сбору мусора «Разделяй и здравствуй»

МОСКВА , 28 мая. / ТАСС /. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели на юго-востоке столицы акцию по раздельному сбору мусора. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе движения.

"Представители регионального отделения ОНФ провели в сквере у Калитниковского пруда экологический праздник «Разделяй и здравствуй». Гости праздника сдали на переработку вторсырье, приняли участие в спортивной уборке мусора (плоггинге), посетили лекции об экологическом волонтерстве и раздельном сборе отходов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты ОНФ провели серию экологических лекций о правильном обращении с отходами на территории Москвы и раздельном сборе мусора.

Как уточнили в пресс-службе, экологический праздник «Разделяй и здравствуй» помог решить сразу нескольких задач. «С одной стороны — наглядно продемонстрировал населению успешную модель раздельного сбора мусора, а с другой — помог представителям общественных экологических организаций, органам региональной и муниципальной власти наладить более тесное взаимодействие со сборщиками, заготовителями и переработчиками вторичного сырья», — отмечается в пресс-релизе.