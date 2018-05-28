ОНФ провел в Москве акцию по раздельному сбору мусора «Разделяй и здравствуй» 

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели на юго-востоке столицы акцию по раздельному сбору мусора. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе движения.
"Представители регионального отделения ОНФ провели в сквере у Калитниковского пруда экологический праздник «Разделяй и здравствуй». Гости праздника сдали на переработку вторсырье, приняли участие в спортивной уборке мусора (плоггинге), посетили лекции об экологическом волонтерстве и раздельном сборе отходов", — отмечается в сообщении.
Кроме того, эксперты ОНФ провели серию экологических лекций о правильном обращении с отходами на территории Москвы и раздельном сборе мусора.
Как уточнили в пресс-службе, экологический праздник «Разделяй и здравствуй» помог решить сразу нескольких задач. «С одной стороны — наглядно продемонстрировал населению успешную модель раздельного сбора мусора, а с другой — помог представителям общественных экологических организаций, органам региональной и муниципальной власти наладить более тесное взаимодействие со сборщиками, заготовителями и переработчиками вторичного сырья», — отмечается в пресс-релизе.
"Мы очень надеемся, что после столь интересного и познавательного знакомства с секретами экологичного образа жизни у москвичей появится желание более осознанно подходить к этому вопросу. В свою очередь представители органов власти захотят принимать более активное участие в реализации проектов ОНФ по вопросам раздельного сбора мусора в Москве и реформировании региональной системы обращения с отходами", — подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Москве Илья Свиридов.